“O clima no Supremo está bastante tenso”, Vera Rosa sobre julgamento de prisão no STF

Durante as férias de Eliane Cantanhêde, Vera Rosa participa do quadro Direto de Brasília desta quinta-feira, 17, e comenta o julgamento de ações que contestam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, que acontece hoje. Essa autorização é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato e pode abrir margem para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

