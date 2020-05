O colapso financeiro dos Estados na pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

A crise do coronavírus tem levado estados e municípios aos seus limites financeiros, principalmente com os gastos na saúde pública. Historicamente, as unidades da federação possuem grandes dívidas, principalmente, com a União. Em alguns casos, o impacto é tão forte que folhas de pagamento podem atrasar e serviços públicos ficarão parados. Por causa disso, governadores e prefeitos esperam ansiosamente pelo pacote de ajuda que foi aprovado no Congresso Nacional e aguarda sanção presidencial. Serão 120 bilhões de reais de socorro a estados e municípios. Afinal, qual é a situação de momento dessas unidades federativas? Elas podem ter um colapso financeiro e de saúde?

Na edição de hoje, vamos conversar com os governadores Helder Barbalho, do Pará, Wilson Lima, do Amazonas e Gladson Cameli, do Acre, sobre a situação dentro de seus territórios. Participa também o professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, Gustavo Fernandes. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o Chef Jun Sakamoto, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

