O conflito sem fim entre israelenses e palestinos; ouça no ‘Estadão Notícias’

As tensões na Faixa de Gaza entre israelenses e palestinos se intensificaram nesta semana após uma operação policial no complexo da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém – um dos locais mais sagrados do Islã -, ferir mais de 300 muçulmanos que moram na cidade. Como resposta, o grupo Hamas lançou mísseis contra Israel.

Uma das causas desse novo conflito é o futuro de várias famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, ameaçadas de expulsão em benefício de colonos israelenses. A Suprema Corte israelense adiou uma audiência sobre o caso prevista para esta segunda-feira. De acordo com Israel, Jerusalém é sua capital e, portanto, indivisível.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que o disparo de foguetes “deve parar imediatamente” e pediu que Israel e palestinos encerrem a violência.O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a Israel a interrupção das demolições e expulsão de palestinos de Jerusalém.

Para entender mais sobre o conflito e a sua gravidade para a região, no episódio de hoje, conversamos sobre com o professor de Relações Internacionais e Coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios em Oriente Médio da ESPM, Gunther Rudzit, e com o repórter especial do Estadão, especialista em Defesa, Roberto Godoy.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Julia Corá e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi