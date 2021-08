O desafio de combater as “fake news” nas próximas eleições; ouça no ‘Estadão Notícias’

As fake news já fazem parte das mídias sociais e do contexto político brasileiro há algum tempo. A desinformação ocorre muitas vezes por contas automatizadas, com características de ‘robôs’, que espalham mensagens rapidamente.

Na semana passada, especialistas ouvidos pelo Estadão, no evento “Debate eleições e fake news: política e desinformação” apontam que o cenário nas redes para a disputa em 2022 também será intenso. O ano eleitoral terá grande volume de conteúdos enganosos e fará com que o Tribunal Superior Eleitoral passe por seu maior teste na democracia brasileira.

Desde o início da pandemia do coronavírus, o Brasil enfrenta também uma infodemia de Covid-19. O novo termo é utilizado para descrever o aumento excessivo no volume de informações, verdadeiras ou não, relacionadas a um determinado assunto. O que acaba atrapalhando a tarefa de encontrar fontes e orientações confiáveis.

O assunto das fake news também foi incluído pela CPI da Covid no Senado como uma das linhas de investigação dos parlamentares. O núcleo que apura o negacionismo na pandemia elencou principais fake news da covid e identificou sites, pessoas físicas, influenciadores e políticos que disseminaram conteúdo falso. Também foram feitas quebras de sigilo bancário de ao menos oito sites que propagaram notícias falsas.

No Supremo Tribunal Federal outro inquérito, o das “Fake News”, investiga o tema desde 2019. Além de apurar originalmente ameaças contra ministros do STF e atos antidemocráticos, a investigação revelou uma rede de produção de notícias falsas. O que desencadeou uma série de operações de busca e apreensão e até a prisão de apoiadores do presidente Bolsonaro.

No episódio do Estadão Notícias desta segunda-feira, vamos conversar sobre o tema com os dois mediadores do evento realizado pelo Estadão sobre fake news: a repórter de ‘Política’, Adriana Ferraz, e o editor do “Estadão Verifica”, Daniel Bramatti.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi