O desmonte do Inep e os riscos para o ENEM; ouça no ‘Estadão Notícias’

Mais de 30 funcionários do Inep, órgão responsável pela aplicação do Enem, pediram demissão de seus cargos na semana passada. Às vésperas da realização da prova, que será aplicada nos próximos dois domingos, dias 21 e 28 de novembro, os funcionários alegam “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão” do órgão e reclamam de situações de assédio por parte do presidente do instituto, Danilo Dupas Ribeiro.

Esses servidores que deixaram seus cargos têm anos de experiência no planejamento e logística de aplicação do Enem. Integrantes da Cesgranrio, responsável pela aplicação das provas, temem que possam acontecer problemas na hora da prova sem a interlocução e a experiência desses técnicos.

Dupas Ribeiro, porém, confirmou que as provas do Enem estão mantidas para os mais de 3 milhões de candidatos. Ele é o quinto presidente do órgão em três anos de governo do presidente Jair Bolsonaro, período em que diversos outros servidores deixaram seus cargos.

Esse cenário evidencia problemas no Ministério da Educação, um dos mais importantes do país. Em abril deste ano, inclusive, parlamentares, ex-ministros da Educação e ex-presidentes do Inep denunciaram o que chamaram de “apagão educacional” e criticaram o descaso da gestão.

Durante a pandemia, o ministro da Educação Milton Ribeiro foi criticado pela falta de planejamento em relação ao ensino público em meio ao lockdown, e pela volta presencial dos alunos. Além disso, o ministério é acusado de diminuir o repasse às universidades federais em mais de 30%.

No episódio do Estadão Notícias desta segunda-feira, 15, vamos conversar sobre o desmonte no Inep e no MEC, e o risco para o Enem, com a repórter especial do Estadão, e que cobre a área de Educação, Renata Cafardo.

