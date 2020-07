O dia do motorista é tema do “Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”

Na edição de hoje (25), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Hoje (25) é o dia do Motorista. A data é dedicada a São Cristóvão, o padroeiro da categoria. Para quem conduz qualquer veículo (motorizado ou não), se for contar apenas com a fé, existe uma oração de proteção, que pede ao santo a chegada ao destino sem acidentes ou contratempos. O programa de hoje busca ir além da religião para analisar os motivos de comemoração e reflexão sobre a data. Para isso contamos com a participação de Luis Carlos Paulino, coordenador da Associação Brasileira de Educação no Trânsito ( ABETRAN) e o antropólogo e colunista do Estadão, Roberto da Matta.

SPOTIFY: OUÇA E ASSINE O NOTÍCIA NO SEU TEMPO

As edições do Notícia no Seu Tempo, podcast publicado de segunda a sábado, estão presentes na plataforma de áudio Spotify. Para ouvir todas elas e passar a seguir as atualizações do programa, basta clicar aqui!

Foto: Állison Castro