O Enem em meio à pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2020, está marcado para o próximo domingo, 17 de janeiro. A prova, que era para ter acontecido no final do ano passado, teve de ser adiada por conta da pandemia.

A edição tem também uma novidade: pela primeira vez, será realizado o Enem Digital, a ser aplicado em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A prova será feita em computadores e faz parte de um processo previsto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para que a prova seja realizada 100% digitalmente até 2026.

Em razão da pandemia, o Inep divulgou uma série de medidas que serão postas em prática nas datas do exame: aumento dos locais de prova, distanciamento entre carteiras, uso obrigatório de máscaras, entre outros. Mas boa parte dos estudantes ainda não se sentem totalmente seguros, tanto pelo impacto da pandemia na rotina de estudos preparatórios, quanto pelas condições sanitárias. Entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) já se posicionaram contra a realização da prova.

No episódio de hoje, conversamos sobre o assunto com Cláudia Costin, ex-diretora de Educação do Banco Mundial e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biazzi