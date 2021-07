O envolvimento de Jair Bolsonaro no esquema de ‘rachadinhas’; ouça no ‘Estadão Notícias’

Esta semana, novos áudios foram divulgados por uma reportagem do Portal Uol, que mostram que o presidente da República estaria envolvido diretamente em esquemas de “rachadinha”, quando era deputado federal. Quem faz a denúncia é a ex-cunhada de Jair Bolsonaro, Andrea Siqueira Valle. Na gravação, Andrea afirma que o irmão André Siqueira Valle foi demitido do cargo de assessor de Jair Bolsonaro porque se recusou a repassar o valor definido pelo esquema.

Dados obtidos via quebra de sigilo bancário e fiscal já apontavam indícios da prática de rachadinha no antigo gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara. A devolução indevida pode configurar crime de peculato. Esse delito ocorre quando servidor se apropria ilegalmente de verba pública.

O presidente não é o primeiro da família Bolsonaro a ser acusado de comandar um esquema em que servidores alocados em seu gabinete são obrigados a depositar parte do salário para o deputado.

O senador Flávio Bolsonaro é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como chefe de uma organização criminosa que atuou em seu gabinete no período em que foi deputado da Assembleia Legislativa do Estado, entre 2003 e 2018. A estimativa é que tenham sido movimentados cerca de dois milhões e 300 mil reais no esquema.

Outro filho do presidente, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, também é investigado sob suspeita da mesma prática. Ao menos quatro funcionários do gabinete do filho 02 do presidente sacaram 87% de seus salários em dinheiro vivo. Juntos, eles retiraram um total de 570 mil reais.

No episódio do Estadão Notícias de hoje, vamos conversar com o professor de Direito Constitucional da PUC-São Paulo, Roberto Dias, para tentar entender o que pode acontecer para o presidente Jair Bolsonaro, se comprovada a denúncia de rachadinha. E para falar sobre o peso político de mais uma acusação contra o presidente, vamos falar com o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes.

