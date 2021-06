O esfriamento da CPI, as novas manifestações e o ‘serial killer do DF’; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil deve ter mais um final de semana de dor de cabeça para Jair Bolsonaro. A oposição organiza outra manifestação, neste sábado (19), contra a gestão do governo federal na pandemia. O ato deve novamente pedir o impeachment do presidente, o retorno do auxílio emergencial enquanto durar a pandemia e a vacinação em massa contra o coronavírus.

Os protestos do sábado, 29 de maio, ocorreram de forma pacífica, com exceção de Recife (PE), onde a repressão praticada pela Polícia Militar resultou em duas pessoas com ferimentos graves nos olhos.

Na CPI da Covid, cada vez mais sem apelo popular, aconteceu o depoimento mais curto desde que os senadores começaram a ouvir os convocados. Sob o argumento de que a audiência estava descambando para ofensas, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, resolveu parar de falar, e foi embora. Antes, trocou ofensas com o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

No tabuleiro político para 2022, uma das peças resolveu abandonar a partida. O apresentador Luciano Huck declinou da possibilidade de se candidatar à presidência da República, e anunciou que vai assumir os domingos da Rede Globo no lugar de Fausto Silva. Agora, os partidos do chamado “centro democrático” vão ter que focar em outros nomes como opção para a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.

Esses são os temas que guia nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os repórteres que acompanham o dia a dia da política, em Brasília. Estão no episódio de hoje do Estadão Notícias Vera Rosa e Felipe Frazão, diretamente da capital federal. E ainda contamos com a participação extraordinária do repórter Lauriberto Pompeu, que vai falar sobre a caça ao “serial killer do DF”.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Julia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Patrick Freitas.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi