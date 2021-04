O “fator Renan” na CPI da Covid; ouça no ‘Estadão Notícias’

A CPI da Covid deve ser instalada nesta terça-feira (27), no Senado, e já promete um embate entre o provável relator, Renan Calheiros (MDB-AL), e membros do governo federal, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro.

Crítico voraz do líder do Executivo, Renan já tem dado o tom da sua atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Segundo ele, uma das principais ações do grupo é responder quantas vidas teriam sido salvas se Bolsonaro “tivesse acertado a mão”.

Por causa dessa sua posição, os parlamentares bolsonaristas tentam de toda forma retirar o nome do senador da relatoria. A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), protocolou uma ação na Justiça Federal para tentar impedir sua indicação, com o argumento de que Renan Calheiros é alvo de processos na Justiça.

Para tentar aparar as arestas, Jair Bolsonaro tem se aproximado de pessoas ligadas ao senador, como o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), que, como o nome diz, é filho de Renan Calheiros.

Na edição de hoje, vamos mostrar resumidamente a trajetória do senador na política, desde a redemocratização do País, e analisar o seu papel na CPI da Covid com o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi