O futuro da economia brasileira; ouça no ‘Estadão Notícias’

As projeções econômicas para a economia brasileira melhoraram graças, principalmente, a implantação do auxílio-emergencial. Mesmo assim, o país terá um PIB negativo no final do ano, o que representa um passo atrás para a já fragilizada economia brasileira. Essa situação não é exclusividade do Brasil: o mundo está em crise por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Para tentar amenizar ainda mais os problemas financeiros do país, a equipe econômica do governo e o Congresso Nacional tentam se unir para acelerar as reformas tributária e administrativa, conduzir as privatizações, e criar um novo benefício permanente para as camadas mais pobres da população.

Afinal, o que esperar do futuro da economia brasileira? Quais ações podem ser tomadas para diminuir os impactos da pandemia? Na edição de hoje, conversamos com a colunista do Estadão, pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins, Mônica de Bolle.

