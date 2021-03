O iminente colapso da saúde no País; ouça no ‘Estadão Notícias’

Um ano após a chegada do coronavírus ao Brasil, o País vive o pior momento da pandemia. Há 40 dias, a média móvel diária de mortos pela doença se mantém acima de mil. O mês de fevereiro de 2021 foi o segundo em número de mortes, atrás apenas de julho de 2020. A situação nas UTIs de todos os estados é crítica.

Enquanto a saúde brasileira entra em colapso, o presidente Jair Bolsonaro segue indo contra todas as recomendações sanitárias, defendendo medicamentos sem eficácia e em pé de guerra com governadores. Na semana passada, o presidente disse que os Estados que decidirem fechar serviços para conter a pandemia devem pagar auxílio emergencial, e não o governo federal.

No episódio de hoje, o repórter do Estadão em Brasília Mateus Vargas traz os bastidores das discussões na capital federal. Também conversamos sobre a situação atual do sistema de saúde com o médico e neurocientista Miguel Nicolelis.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

