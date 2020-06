O impacto do coronavírus nas caronas é tema do ‘Notícia No Seu Tempo’ especial mobilidade

Na edição de hoje (06), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

A conversa deste sábado é com o Diretor Geral no Brasil da Blablacar, Ricardo Leite. Ele fala sobre o impacto do novo coronavírus num serviço que vinha crescendo no país : caronas. O dilema entre compartilhar o carro em plena pandemia e dividir as despesas de um trajeto.

