O lockdown aos templos religiosos; ouça no ‘Estadão Notícias’

No último sábado, 3, em meio ao feriado de Páscoa, o ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques decidiu autorizar a realização de celebrações religiosas em todo o País. O ministro concedeu liminar à Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure), que moveu ação alegando que a suspensão dos cultos e missas viola o direito fundamental à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal. Nunes Marques determinou que sejam aplicados protocolos sanitários em igrejas e templos, com uso de máscaras e limite de ocupação a 25% da capacidade de público.

A decisão foi recebida com reações mistas. Líderes religiosos apoiaram a reabertura enquanto alguns políticos como o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, foram contrários à medida. O ministro do STF Gilmar Mendes fez duras críticas ao colega Nunes Marques, a quem atribuiu uma postura “negacionista” diante do caos da pandemia.

Agora, a decisão vai para o plenário do Supremo, que decide nesta quarta se templos religiosos podem ou não ser abertos ao público durante medidas restritivas

No episódio de hoje, quem traz os bastidores da tensão no STF é o repórter do Estadão em Brasília Rafael Moraes Moura. Conversamos também com o jornalista Ricardo Alexandre, autor de “E a verdade os libertará: Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo”.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi