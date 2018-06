O Mentalistas desvenda os mistérios das fobias

Você já sentiu um medo persistente e irracional de objeto, animal ou uma situação que não representa perigo real? Essa ansiedade extrema pode ser fobia. Nesta segunda temporada do programa, a jornalista e psicóloga Camila Tuchlinski recebe Marília Ruiz, colunista do Estadão, que tem fobia de gatos, e a diretora do Departamento de Psicologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP), Karla Carbonari.

Os transtornos fóbico-ansiosos atigem aproximadamente 10% da população. Há três principais tipos:

– Agorafobia: medo de espaços abertos ou da presença de multidões. A pessoa pode não conseguir sair de casa, pegar transporte público, etc;

– Fobia social: o indivíduo tem medo de se expor a outras pessoas em reuniões, festas, restaurantes, e o medo de falar em público predomina;

– Fobias específicas: são medos exagerados de situações ou objetos específicos, incluindo animais inofensivos (zoofobia), caso da Marília Ruiz.

Lembrando que é necessário consultar um especialista para chegar a qualquer diagnóstico.

