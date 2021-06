O mercado e a vida real, duas faces da mesma economia; ouça no ‘Estadão Notícias’

Os últimos dias foram marcados por recordes no mercado de ações, a Ibovespa teve a oitava alta consecutiva. Já o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 1,2% no primeiro trimestre, superando as expectativas dos economistas. Mesmo diante de um cenário de projeções favoráveis ao país, a realidade da maioria dos brasileiros não condiz com a situação.

A inflação dos alimentos, remédios e combustíveis, além do aumento na conta de luz somados ao desemprego, empobrecem a classe trabalhadora. Nos últimos 12 meses, o óleo de soja subiu 82%, o arroz 56%, carnes 35% e o gás 21%. A alta fez a inflação dos mais pobres encerrar o mês de abril duas vezes maior que a dos mais ricos, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Em contraste, os recordes seguidos do mercado de ações trazem projeções otimistas para os economistas que preveem que a Bolsa de Valores de São Paulo chegue em 145 mil pontos até o fim do ano, com aumento de 22% em 12 meses.

Ainda sem confirmação do Ministério da Economia, a prorrogação do auxílio-emergencial aumenta as incertezas sobre o futuro de cerca de 39 milhões de brasileiros que recebem o benefício. Também cerca o assunto, a criação de um novo programa que deve substituir o Bolsa-Família ainda neste ano.

No episódio de hoje, vamos ouvir alguns depoimentos de quem está sofrendo com o momento econômico do país, e conversar sobre as diferenças do mercado e da economia real com o economista Andrés Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e para falar sobre as mudanças dos programas sociais do Governo Federal, a repórter do Broadcast, Idiana Tomazelli.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Julia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Taísa Medeiros

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi