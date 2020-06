O ‘Notícia No Seu Tempo’ especial mobilidade ensina como tratar o carro durante a pandemia

Na edição de hoje (27), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Nos últimos meses, algumas cidades anunciaram medidas de flexibilização na quarentena. Por isso, muita gente voltou a circular por ruas e avenidas. O carro, enfim, saiu da garagem. Mas, o risco de se contaminar segue altíssimo e, por isso, nós convidamos hoje dois especialistas para uma aula de como tratar o seu veículo nos tempos de covid-19. Diego Ortiz, editor do site do Jornal do Carro e Fábio Maggion, supervisor de engenharia da HPE Automotores do Brasil.

