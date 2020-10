O novo som das escolas: o dia da reabertura; ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesta quarta-feira, as escolas de São Paulo, tanto públicas como particulares, abriram suas portas para um número reduzido de alunos, e nossos repórteres acompanharam esse reencontro com professores, amigos e funcionários. Na capital paulista, a retomada vai ocorrer de forma gradual, dentro do plano definido pela Prefeitura de São Paulo, que só permitiu que escolas da cidade funcionem com 20% da capacidade e somente para atividades presenciais extracurriculares, como aulas de música e contação de histórias para crianças pequenas e reforço de Português e Matemática a partir do fundamental.

Na edição de hoje, vamos fazer uma imersão por três colégios de São Paulo, dois particulares e um público, com a condução da repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, e a participação dos repórteres Marcela Coelho e Gonçalo Júnior.

