O papel das pesquisas eleitorais no voto; ouça no ‘Estadão Notícias’

Reta final das eleições municipais e uma grande quantidade de eleitores indecisos vão se utilizar desses dias para escolher o seu candidato. Um período que será farto de notícias, análises, algum debate e as tradicionais pesquisas eleitorais – elas, por sinal, podem ter um efeito nesta definição. Especialistas apontam duas consequências decorrentes da divulgação desses levantamentos: a escolha pelo mais bem colocado, como forma de “vencer” a eleição, e o voto útil, dado ao candidato com mais chances de chegar em um segundo turno ou vencer o líder das pesquisas no primeiro. Fato é que para entender essa influência, é necessário estudar como um eleitor constrói o seu voto. Por isso, na edição de hoje, convidamos o cientista político da Consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, para uma conversa sobre o assunto.

