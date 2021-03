O paralelo entre Lava Jato e Mãos Limpas; ouça no ‘Estadão Notícias’

Depois de controvérsias como o escândalo das mensagens vazadas e a passagem de Sergio Moro pelo governo Bolsonaro, a Operação Lava Jato já não conta mais com a popularidade e a credibilidade que teve um dia.

Em um momento em que a operação parece estar chegando perto do fim, ficam ainda mais claras as comparações entre ela e a operação que a inspirou: a Mãos Limpas, que aconteceu na Itália, nos anos 90. O próprio ex-juiz Sergio Moro já chegou a afirmar sua admiração pela Mãos Limpas em mais de uma ocasião.

Na Itália, a operação foi encerrada em 1994, em meio a ataques de todos os lados e a aprovação de leis que dificultaram a punição de corruptos. O então primeiro-ministro Silvio Berlusconi se elegeu como um “outsider” na onda do discurso anticorrupção.

No episódio de hoje, quem comenta as semelhanças e diferenças entre as operações é o repórter especial do Estadão Marcelo Godoy.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi