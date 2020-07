O peso da pandemia nas eleições americanas; ouça no ‘Estadão Notícias’

Os Estados Unidos atingiram a marca de mais de 130 mil mortos e quase 3 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Mesmo diante deste quadro, o presidente Donald Trump pressiona governadores a reabrirem os Estados. Aliados republicanos aceitaram a sugestão do líder norte-americano e, hoje, enfrentam um aumento considerável no número de casos do novo coronavírus, tendo, inclusive, que retroceder nas medidas menos restritivas. Tudo isso será carregado para o debate eleitoral, no final do ano, quando ocorre o pleito presidencial. Trump tentará a reeleição, diante do cenário difícil que o país atravessa. Já os democratas apostam na figura pouco carismática de Joe Biden, mas que conta com apoio de personalidades importantes, como o ex-presidente Barack Obama.

Afinal, a pandemia favorece quem na disputa eleitoral americana? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla, com o professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Ioris, e com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro.

