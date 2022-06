O plano Tebet para sair dos 2% das pesquisas

O cenário nas pesquisas eleitorais, até aqui, não tem sido o mais animador para a pré-candidata Simone Tebet (MDB-MS). Apesar da ampla expectativa gerada com a consolidação da chamada “3ª via”, a senadora tem marcado entre 1% e 3% das intenções de voto nos levantamentos. O que indica que precisará de uma estratégia no mínimo arrebatadora para conseguir furar a disputa entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

Encontrar o tom da mensagem junto ao eleitorado não é o único dos obstáculos a serem enfrentados por Tebet. As históricas divisões internas de seu partido, o MDB, bem como as do seu partido aliado, o PSDB, tendem a diminuir as chances de multiplicar os palanques regionais.

Ela mesmo admite essa dificuldade em entrevista exclusiva a este podcast. “Isso faz parte do processo eleitoral, nós temos que entender. Até porque um partido não tem como objetivo principal somente eleger um presidente da República, também quer fazer uma maior bancada de senadores, deputados federais e também de governadores e de deputados estaduais.”

A seu favor, Tebet pode contar com apoio na sociedade de parte dos setores empresarial, acadêmico e intelectual. Nomes importantes deste segmento já manifestaram apoio público a sua candidatura como forma de evitar a polarização entre Lula e Bolsonaro. O fato de ser a única mulher entre os candidatos também pode significar um trunfo no convencimento da população que vota.

Nessa complexa tarefa de engenharia política, como Simone Tebet pretende se projetar nacionalmente? Ela tem chances de chegar ao segundo turno?

No episódio desta segunda-feira, 20, do ‘Estadão Notícias’, ouvimos, além da própria senadora, o repórter de ‘Política’ do Estadão, Pedro Venceslau, que detalha mais as estratégias da equipe de campanha de Tebet no processo eleitoral. E para analisar os desafios que ela vai enfrentar, conversamos com o cientista político da FGV Eduardo Grin.

O ‘Estadão Notícias’ está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira, Gabriela Forte e Gabriela Meireles

Montagem: Moacir Biasi

(Foto: Wilton Junior/Estadão)