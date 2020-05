O poder em home office; ouça no ‘Estadão Notícias’

Assim como milhões de brasileiros, que passaram a trabalhar de casa, os poderes Legislativo e Judiciário também estão em home office. Desde março, Senado e Câmara dos Deputados têm realizado sessões virtuais, tanto de comissões, como as plenárias, onde ocorrem as votações de pautas importantes para o país. Já a Justiça, passou a adotar o instrumento em abril para evitar o acúmulo de processos nos tribunais pelo Brasil. Essa nova modalidade de trabalho tem gerado também situações atípicas, talvez pela sensação informalidade do lar.

Na edição de hoje, vamos conversar com os repórteres do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura e Camila Turtelli, sobre como tem sido essas sessões no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a estilista Emannuelle Junqueira, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

