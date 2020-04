O quanto a natureza ganha com mundo ‘parado’? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Com o isolamento social, já é possível perceber uma melhora substancial na poluição atmosférica. Na capital paulista, por exemplo, a população passou a observar um “céu de interior”, ou seja, com muitas estrelas. Isto acontece, por que há menos veículos automotores na rua, que é o principal poluidor nas grandes cidades. Essa melhora é observada também pelo mundo: águas cristalinas em Veneza, na Itália e queda de poluentes na China e na Índia. Mas, especialistas alertam que a volta ao ritmo normal da vida pode trazer os mesmos problemas de antes para o meio ambiente.

Na edição de hoje, conversamos com o professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Edmilson Dias de Freitas, e Iago Hairon, porta-voz da Campanha de Clima e Energia do Greenpeace Brasil. Ainda no podcast, o quadro “Fique em Casa”. Hoje, Renata Cafardo entrevista cantora Claudette Soares sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

