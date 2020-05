O que a reabertura da Europa pode nos ensinar? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Países europeus que já passaram pelo pico do novo coronavírus passam a reabrir, gradualmente, seus territórios ao abrandar as medidas restritivas adotadas na quarentena. No entanto, em algumas localidades, essa flexibilização tem sido criticada pelos especialistas, justamente porque novos casos de Covid-19 têm sido registrados. A grande ameaça é que essa reabertura faça surgir uma segunda onda de contágio, que obrigue as nações a adotar, novamente, o “lockdown”.

Na edição de hoje, vamos a alguns desses países para saber como tem sido essa reabertura e se a população está respeitando as orientações das autoridades europeias. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Soraya Smaili, reitora da Unifesp, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

