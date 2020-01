O que causou a falha nas notas do Enem? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Um erro na correção das provas de alguns participantes do Enem colocou em xeque a afirmação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que este foi “o melhor Enem de todos os tempos”. De acordo com Inep, responsável pela aplicação do exame, houve inconsistência em alguns gabaritos e que o erro foi provocado pela gráfica responsável pela impressão da prova. Mesmo com o problema, o MEC anunciou que vai manter a data de abertura das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para hoje. Afinal, o que revela essa falha na correção das provas do Enem? O quanto os estudantes atingidos serão prejudicados?

Na edição de hoje, ouvimos os relatos de estudantes que tiveram problemas com suas notas. A repórter do Estadão, Isabela Palhares, explica como ocorreram as inconsistências nas correções das provas. Já o diretor de estratégia política do Todos pela Educação, João Marcelo Borges, analisa quais os erros cometidos pelo Inep.

