O que diz a medicina sobre câncer de Bruno Covas? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A edição de hoje (31) trata da doença que acomete o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Este tipo de câncer, localizado na região do estômago, tem sido cada vez mais comum em pessoas jovens. Afinal, o que podemos fazer para tentar evitar este problema? E no aspecto político, como o prefeito pretende conciliar o tratamento com o trabalho e também a campanha para reeleição no ano que vem?

No ‘Estadão Notícias’ ouvimos o cirurgião do aparelho digestivo da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Henrique Perobelli, que traz todos os aspectos da doença. Além disso, o repórter Pedro Venceslau fala da estratégia do PSDB para blindar Bruno Covas.

