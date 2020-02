O que é a PEC Emergencial? Ela resolve nossos problemas fiscais? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Tramita desde o ano passado no Senado Federal a Proposta de Emenda Constitucional 186/2019, a chamada PEC Emergencial. O texto é parte de um pacote de 3 propostas apresentadas pelo governo em novembro do ano passado no chamado Plano Mais Brasil. Além dela, fazem parte do pacotaço o chamado pacto federativo e a PEC dos fundos públicos. As propostas são consideradas importantes para que União, estados e municípios consigam reorganizar as contas e recuperar sua saúde financeira. Contudo, os projetos encontram barreiras para sua aprovação.

Na edição de hoje, conversamos sobre a PEC Emergencial e sua importância para as contas públicas brasileiras com o editor de Economia do Estadão, Alexandre Calais. Também entrevistamos o relator da proposta no Senado, o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR). Para entender a articulação e as dificuldades enfrentadas para a aprovação do texto no Congresso, conversamos com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes.

