O que esperar da CPI da Covid? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a obrigatoriedade do Senado de instalar a CPI da Covid, que vai investigar a gestão de Jair Bolsonaro durante a pandemia. O governo até tentou atrasar o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), sem sucesso.

Para piorar a situação, os 11 membros escolhidos pelos partidos, e que serão responsáveis por realizar diligências, convocar ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, entre outras ações, têm, em sua maioria, posição mais crítica à forma como Bolsonaro vem lidando com a pandemia.

A única vitória do governo foi a inclusão de governadores e prefeitos, que serão investigados em relação aos repasses de dinheiro feitos pela administração federal para compra de insumos e equipamentos no combate à pandemia.

Afinal, o que podemos esperar da CPI da Covid? Quais as movimentações do governo para tentar reduzir o impacto das investigações na figura do presidente Jair Bolsonaro? Na edição de hoje, conversamos com dois membros da CPI da Covid: Eduardo Girão (Podemos-CE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Contamos ainda com a análise do colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes, sobre o futuro dessas investigações.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi