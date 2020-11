O que esperar do 1° turno das eleições? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O brasileiro tem um compromisso com a democracia neste próximo domingo. Mais de 140 milhões de eleitores vão às urnas para escolher os representantes das suas cidades: prefeito e vereador. As recentes pesquisas tem mostrado um desejo menor da população pela mudança e uma tendência de continuísmo, pelo menos, nas grandes cidades. Esse pleito é importante também para candidatos à presidência em 2022 formarem suas bases dentro dos Estados. Nesse quesito, poderosos padrinhos políticos, como Lula e Bolsonaro, estão com dificuldades de emplacar seus candidatos.

Afinal, por que o eleitor começa a rejeitar o “novo”? Essa eleição pode mostrar uma ruptura com a polarização? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o professor, sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando. Além disso, vamos falar da disputa nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro com os repórteres do Estadão, Adriana Ferraz e Caio Sartori.

