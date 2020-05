O que explica sucesso de Argentina e Paraguai no combate à covid-19? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil é o país da América do Sul com a maior taxa de crescimento de mortalidade pelo novo coronavírus. Um cenário muito diferente de alguns de nossos vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e o Chile, que estão conseguindo controlar a disseminação da doença. Mas há referências negativas também, como a Venezuela e o Equador, que enfrentam desde o colapso no sistema de saúde e funerário, até a falta de insumos para higiene pessoal. O que o Brasil pode aprender com esses países? Qual o segredo do sucesso no combate ao novo coronavírus?

Na edição de hoje, vamos conversar com o médico e ex-presidente do Paraguai, Federico Franco, com Cleyton Yamamoto, que trabalha com membros do comitê de crise na Argentina e com os repórteres venezuelanos Estenif Olivares e Omar Lugo e com o repórter equatoriano Oswaldo Salinas. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o empresário Facundo Guerra, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

