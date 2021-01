O que falta para sermos vacinados? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A virada do ano veio com clima de esperança em mais de 50 países, onde a vacinação contra a covid-19 já começou. Mas aqui no Brasil, o cenário é outro: 2021 começa com preocupação e incertezas quanto à imunização da população.

Até o momento, nenhum imunizante recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). E entre algumas das maiores autoridades no País, incluindo o ministro da Saúde e presidente da República, o discurso recorrente é de que “não há pressa”.

Além disso, controvérsias quanto ao plano divulgado pelo governo e entraves na compra e importação de insumos, como agulhas e seringas, dificultam ainda mais o estabelecimento de uma estratégia concreta e segura para o início da vacinação.

No episódio de hoje, o repórter do Estadão em Brasília Mateus Vargas explica as dificuldades no andamento das articulações do governo brasileiro para a imunização e os motivos da demora para o início da campanha. Participa também do episódio a epidemiologista e pesquisadora Ethel Maciel, pós-doutora pela Universidade Johns Hopkins e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biazzi