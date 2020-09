O que mudou na vida de quem recebe o auxílio emergencial? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A pandemia do novo coronavírus criou um novo benefício para famílias que vivem na linha da pobreza, e que foram ainda mais afetadas pelas medidas restritivas de segurança contra a Covid-19. O auxílio emergencial de 600 reais tirou, momentaneamente, 13 milhões de brasileiros dessa condição, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Neste universo, o estudo indicou que as regiões onde mais famílias saíram dos níveis extremos da pobreza foram o Nordeste e o Norte. A questão que se debate agora, após esses dados, é como será o comportamento social diante da redução desse valor para metade, como pretende o governo.

Afinal, qual a importância que teve o auxílio emergencial para este momento? Quais os problemas que podem surgir com a sua redução? Na edição de hoje, conversamos com o economista Marcelo Neri, pesquisador da FGV Social e coordenador deste estudo, e com o tributarista e professor da Universidade Complutense de Madrid, Marcos Catão.

