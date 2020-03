O que passam os profissionais da saúde em meio à pandemia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O combate ao novo coronavírus tem sido chamado de “guerra” pelos governantes e, se tratarmos assim, podemos considerar os profissionais da saúde como pelotão de frente nesta batalha. O governo tenta reforçar este exército com medidas como colocar estudantes de medicina e enfermagem para dar apoio ao atendimento nas unidades de saúde. Por outro lado, existem denúncias de que faltam materiais de segurança e insumos para que essas pessoas trabalhem protegidas. Além disso, há uma preocupação com o psicológico desses profissionais, que estão, em muitos casos, trabalhando no limite. Afinal, qual o suporte que médicos, enfermeiros, entre outros, estão tendo para fazer o seu trabalho? Quais as principais preocupação de quem trabalha na área da saúde?

Na edição de hoje, conversamos com alguns representantes dos profissionais da saúde: Eder Gatti, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Edoardo Vattimo, coordenador de comunicação e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e Renata Pietro, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo Além disso, batemos um papo com o presidente da Sami, empresa que faz gestão de dados para saúde, Vitor Asseituno, sobre a implantação da telemedicina no Brasil.

