O que pensa o presidente da OAB sobre prisão após 2ª instância e pacote anticrime? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nos últimos tempos, instituições como Ministério Público e Supremo Tribunal Federal foram alvos de ataques de vários seguimentos da sociedade pelas ações, decisões e opiniões. Temas como abertura de inquérito contra fake news dirigidas ao STF e seus membros, prisão após a condenação em 2ª instância e o pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro dividiram a opinião pública. O ‘Estadão Notícias’ conversou com o novo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz sobre esses e outros assuntos. Ouça no player abaixo:

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.