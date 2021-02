O que pensam lideranças da direita sobre impeachment de Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Passados dois anos do início do governo Bolsonaro e em meio a uma crise histórica gerada pela pandemia da covid-19 e agravada pela má gestão do governo, boa parte da direita brasileira tem a sua relação com a figura do presidente estremecida. Vários dos nomes que apoiaram Bolsonaro em 2018 hoje inclusive engrossam o coro para pedir o impeachment do presidente.

No episódio de hoje, o Estadão Notícias conversa com os deputados estaduais Janaína Paschoal (PSL) e Arthur do Val (Patriotas) – o “Mamãe Falei” – , o senador Major Olímpio e o candidato à presidência em 2018 pelo Novo, João Amoedo. Seja no primeiro ou segundo turno, todos eles apoiaram a eleição de Bolsonaro, assim como ganharam projeção após a queda da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. E, agora? Como se posicionam em relação a um possível novo processo de impeachment? Vão se engajar?

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi