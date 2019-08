O que pode atrapalhar a PEC da Previdência no Senado? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Após aprovação na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência vai tramitar, a partir de agora, no Senado Federal. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que vai tentar concluir todo o processo até 30 de setembro. O tempo é considerado apertado, já que existem prazos regimentais a serem cumpridos. Além disso, há possibilidade de que pontos da reforma sejam modificados, o que faria com que o texto voltasse para Câmara. Mas, afinal existe consenso para aprovação da nova Previdência no Senado? A análise da indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada em Washington pode atrapalhar a reforma?

O programa de hoje traz uma entrevista exclusiva com a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), e também as análises do cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.