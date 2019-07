O que podemos esperar do 5G no Brasil? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O 5G dá sinais de que deve chegar ao Brasil nos próximos anos. O governo promete para 2019 um leilão que irá vender as frequências que receberão a nova tecnologia. A quinta geração de internet promete revolucionar a vida das pessoas. Por exemplo, será possível implantar aquilo que se conhece por cidades inteligentes, que utilizam a tecnologia para promover o bem-estar dos moradores. Isso é possível, pois a diferença de velocidade entre o 4G e o 5G é muito grande. Mas, como toda nova a tecnologia, o 5G chega driblando mitos e com varias questões a serem resolvidas antes da sua implantação.

O programa de hoje traz uma conversa com o editor do Link, Bruno Capelas, sobre essa nova tecnologia e seus pontos positivos e negativos.

