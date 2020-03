O que quer Bolsonaro ao colocar em xeque sistema eleitoral brasileiro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Mais uma vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro, coloca em dúvida a lisura do processo eleitoral brasileiro, mais precisamente das urnas eletrônicas. Em passagem pelos Estados Unidos, o líder do executivo disse ter provas de que venceu as eleições de 2018 no primeiro turno, e que vai apresentá-las em um momento melhor. A reação foi imediata, ministros do STF e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, saíram em defesa do pleito eletrônico no país. Em paralelo, apoiadores do presidente tentam aprovar no Congresso Nacional a adoção do voto em cédula. Afinal, essas acusações podem gerar a abertura de um processo contra o presidente Jair Bolsonaro, como o impeachment? Qual a estratégia de Bolsonaro por trás dessas declarações?

Na edição de hoje, conversamos sobre os aspectos legais e políticos do tema com o especialista em direito eleitoral e mestre em direito constitucional, Tony Chalita, e com o cientista político e professor do Insper, Carlos Melo.

