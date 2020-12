O que se sabe da nova cepa da covid-19? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesta semana, o mundo foi surpreendido com uma notícia preocupante sobre a covid-19. O Reino Unido anunciou a descoberta de uma nova cepa do coronavírus, que tem um potencial maior de transmissão da doença. No entanto, autoridades sanitárias e de saúde dizem que ainda não é possível afirmar se a variante é mais perigosa, mas acreditam que o único fator de diferença com a cepa que circula pelo mundo, inclusive no Brasil, é a maior rapidez do contágio. Além disso, se mostraram otimistas de que as vacinas, que já começam a serem aplicadas em diversas nações, serão eficientes também contra essa nova variante da covid-19.

Afinal, o que já sabemos sobre essa nova variante da covid-19? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o infectologista e epidemiologista, Roberto Focaccia, professor livre docente pela Universidade de São Paulo (USP).

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.