“O que se vê é que a crise do PSL só piora”, avalia Vera Rosa

Durante as férias de Eliane Cantanhêde, Vera Rosa participa do quadro Direto de Brasília desta segunda-feira, 21, e comenta ida do presidente ao Japão. Em meio à crise no PSL, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “o bem vencerá o mal”, em referência às trocas de lideranças ligadas ao governo e ao partido no Congresso ocorridas na semana passada. Ao chegar a Tóquio, o presidente indicou que o cenário político poderá mudar durante sua ausência de dez dias para um périplo pela Ásia e pelo Oriente Médio.

