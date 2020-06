O que será do mercado de trabalho pós-pandemia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, uma coisa era certa: o impacto na economia. Com o isolamento social e o fechamento de serviços não essenciais, milhões de empregos foram perdidos no Brasil, e a recuperação deve ser demorada pós-Covid-19. Junta-se a isso, o fato de que muitos desempregados não conseguem buscar novas oportunidades por questões pessoais, inclusive doença. Por outro lado, especialistas apontam que deve partir do governo soluções para oxigenar os setores mais importantes da economia, como o da infraestrutura e, com isso, diminuir o impacto do desemprego no País.

Afinal, existe uma solução para o atual momento? O que devemos esperar para o pós-pandemia? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o diretor técnico do Dieese, Fausto Augusto Junior, e com o pesquisador do FGV/IBRE, Daniel Duque.

