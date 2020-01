O que significa a aproximação de Brasil e Índia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Jair Bolsonaro cumpriu agenda na Índia, após convite do premiê, Narendra Modi, para participar do Dia da República, uma das datas mais importantes do calendário do país. Claro que o evento foi um pontapé para que as nações voltassem a estreitar laços e aumentar negociações na área comercial e de troca de tecnologia, principalmente na agricultura. A Índia tem interesse em adquirir o processo de produção de etanol através da cana de açúcar, do qual o Brasil é expert. Já o Brasil pretende aumentar a exportação de grãos para a Índia e conseguir importar sêmen do gado zebuíno, de origem indiana, e de fácil adaptação em solo tupiniquim. Afinal, quais acordos foram fechados nessa viagem? A relação entre os países mudou de patamar, após esse convite?

Na edição de hoje, batemos um papo com o repórter do Estadão, Paulo Beraldo, que está na Índia, e traz os principais pontos dessa viagem do presidente e conta algumas curiosidades do país. Além disso, o professor de Relações Internacionais da ESPM, e que foi diplomata do Brasil na Índia, Fausto Godoy, comenta a relação de longa data entre as nações, que nem sempre foi amistosa.

