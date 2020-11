O resultado do 2º turno e o que vem por aí; ouça no ‘Estadão Notícias’

Encerrada as eleições municipais de 2020, o que podemos extrair do resultado após o 2º turno? Esse foi o pleito com o maior número de abstenções da história. Quase 30% dos brasileiros aptos a votar não compareceram as urnas. Boa parte por medo da pandemia, mas existe uma parcela significativa que se desencantou pelos candidatos. As eleições mostraram mais uma vez o fortalecimento do centro e o enfraquecimento de partidos fortes no espectro da esquerda como PT. Aliás, a legenda ficou sem eleger seus candidatos em capitais, o que não acontecia desde 1985. Por outro lado, algumas alianças começam a serem costuradas para 2022.

Afinal, quais foram as surpresas desta eleição? Quem saiu vitorioso e quem saiu derrotado? Na edição de hoje, contamos com diversas análises de colunistas do Estadão sobre o resultado do segundo turno das eleições e um bate-papo com os cientistas políticos, Humberto Dantas e Vitor Oliveira, do Blog e Podcast Legis-Ativo do Estadão.

