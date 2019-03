O STF vive seu período mais delicado? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Atos em favor da Lava Jato e contra o STF começaram a surgir após a decisão do Supremo de manter com a Justiça Eleitoral casos de corrupção e lavagem de dinheiro que estejam ligados ao caixa 2 de campanha. Com isso, os pedidos para o fim da instância máxima da nossa justiça ganharam adeptos, inclusive de personalidades como a atriz Regina Duarte. Mas quais as consequências desses pedidos? E o STF, precisa refletir sobre seus atos e responder à população? Conversamos com o cientista político da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Leon Victor Queiroz sobre o assunto. Para ele, o grande risco é de se criar mais cadeiras no Supremo Tribunal Federal, onde juízes de ideologia próxima ao presidente fossem colocados, como ocorreu na Venezuela.

E ainda, o governo brasileiro dispensou o visto de visita ao país para cidadãos de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Segundo o Ministério do Turismo, a decisão foi adotada para incentivar a geração de emprego e renda no Brasil. Para o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Uebel, a medida precisa vir acompanhada de soluções em infraestrutura e logística no país, como por exemplo, mais opções de voos para destinos turísticos no Brasil.

