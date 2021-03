O tombo do PIB e o futuro da economia brasileira; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou queda de 4,1% na média de 2020 ante o ano anterior. É o terceiro pior resultado da história, e a maior queda desde 1990, ano do confisco das poupanças pelo governo Collor. Com o tombo, o Brasil deixou o ranking das 10 maiores economias do mundo, e ocupa agora a 12ª posição.

O setor de serviços foi o mais afetado e encolheu 4,5% no ano. Já a indústria registrou queda de 3,5%. Por outro lado, a agropecuária cresceu 2,5%. O consumo das famílias, mesmo ajudado pelo auxílio emergencial, fechou o ano com queda de 5,5%, a mais intensa de toda a série atual do PIB.

No episódio de hoje, quem comenta os resultados do PIB é a economista e professora do Insper Juliana Inhasz. O repórter do Estadão Douglas Gavras traz a opinião de especialistas sobre o “efeito Bolsonaro” na economia.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi