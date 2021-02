O triunfo da impunidade no Congresso; ouça no ‘Estadão Notícias’

O caso do deputado bolsonarista Daniel Silveira, preso por agredir verbalmente e ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, expôs uma falha grave dentro do Congresso Nacional: a demora da Câmara e do Senado para analisar casos de parlamentares em seus respectivos conselhos de ética. Desde antes da pandemia, acumulam-se os processos parados.

E agora, na Câmara dos Deputados, uma Proposta de Emenda à Constituição quer ampliar os limites da imunidade parlamentar e impor um “freio de arrumação” em relação ao Judiciário. De acordo com o texto, só será permitida a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares, como afastamento de um deputado, após decisão da maioria do plenário do STF.

No episódio de hoje, conversamos sobre o assunto com o cientista político Vitor Oliveira, da Consultoria Pulso Público, e com o repórter do Estadão em Brasília, Vinícius Valfré.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer, Bárbara Rubira e Erick Matheus Nery

Sonorização/Montagem: Carlos Amaral