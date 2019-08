O vai e vem e os bastidores da transferência de Lula; ouça no ‘Estadão Notícias’

A quarta-feira pode ser definida como uma montanha-russa para o PT e o ex-presidente Lula. A juíza federal de Curitiba, Carolina Lebbos autorizou a transferência do petista para São Paulo. No entanto, a decisão de levá-lo para o presídio de Tremembé, no interior paulista, mexeu com os ânimos. O Supremo Tribunal Federal foi acionado pela defesa de Lula, e por maioria, decidiu cancelar a mudança. Legalmente, a decisão da magistrada de Curitiba foi acertada? E politicamente, quais foram as repercussões de tudo o que aconteceu?

O programa de hoje traz um roteiro com tudo o que aconteceu após essa decisão, e as participações do professor de Direito Luiz Fernando do Amaral e dos repórteres Ricardo Brandt e Ricardo Galhardo.

