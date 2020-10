O vírus da corrupção na pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

Agentes públicos tem se aproveitado do período de excepcionalidade que a pandemia do novo coronavírus trouxe ao país para repetir uma prática muito comum no Brasil: a corrupção. Uma lei, que vale durante esse período, permitiu que estados, municípios e o governo federal comprem equipamentos e insumos para a área da saúde sem a necessidade do processo de licitação. Com isso, várias práticas de superfaturamento de preços foram identificadas pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Investigadores já encontraram mais de um bilhão de reais em contratos firmados por prefeitos e governadores, sendo que mais de 60% desse dinheiro pode ter ido para o bolso de alguém.

Afinal, por que não conseguimos frear a corrupção no Brasil? Existe um enfraquecimento das instituições de combate à corrupção? Na edição de hoje, conversamos com Roberto Livianu, procurador de Justiça em São Paulo, doutor em Direito pela USP, idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção.

