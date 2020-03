Olavistas vão conseguir derrubar Regina Duarte? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Mal começou a sua administração frente à Secretaria Nacional da Cultura, Regina Duarte tem sentido o peso das críticas de parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Como primeiras decisões, a atriz demitiu uma série de funcionários da pasta ligados ao escritor Olavo de Carvalho. A direita conhecida como Bolsolavistas não perdoou e passou a pedir publicamente a cabeça da nova secretária. Na posse de Regina Duarte houve um momento de constrangimento, talvez influenciado por essas críticas na internet. A atriz afirmou que o presidente deu “carta branca” para tocar a pasta, mas, por outro lado, Bolsonaro disse que tem o poder de vetar escolhas que não agradem seu governo. Baseado nisso, é possível dizer que Regina Duarte terá vida curta na Secretaria Nacional da Cultura? Regina Duarte conseguirá pacificar a área da cultura e colocar suas ideias em prática?

Na edição de hoje, batemos um papo com o editor do Caderno 2 do Estadão, Ubiratan Brasil e com o cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo.

